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«Папаша сходит с ума»: американцы высмеяли новые антироссийские санкции США по «делу Скрипалей»
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    «Папаша сходит с ума»: американцы высмеяли новые антироссийские санкции США по «делу Скрипалей»

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    «Папаша сходит с ума»: американцы высмеяли новые антироссийские санкции США по «делу Скрипалей»

    Москва, 9 августа. Новые антироссийские санкции США в связи с так называемым «делом Скрипалей» вступят в силу 22 августа, сообщил накануне Госдепартамент США. Американцы высмеяли очередные ограничения Вашингтона против Москвы.

    Предполагается, что новые антироссийские санкции запретят экспортировать в Россию ряд американских товаров, в частности электронных устройств двойного назначения. Поводом для данной меры американские власти назвали инцидент в Солсбери, где, по версии британских следователей, нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Американская сторона заявляет, что якобы располагает достаточной информацией для того, чтобы заявлять о «причастности» России к отравлению. Однако конкретных доказательств в поддержку своих слов Вашингтон не предоставил. Посольство РФ в США потребовало расследования и предания огласке переписки по «делу Скрипалей», однако американская сторона на предложение не ответила.

    Отравленная в Солсбери Юлия Скрипаль

    Американцы в социальных сетях поддержали Москву и высмеяли правительство страны за очередные безосновательные санкции.

    «Без каких-либо доказательств», — лаконично заметили они.

    «Американская политика «свободного» мира заключается в том, чтобы вмешиваться в чужие дела», — отметили комментаторы.

    «Папаша сходит с ума»: американцы высмеяли новые антироссийские санкции США по «делу Скрипалей»

    «Папаша сходит с ума», — саркастично написали пользователи.

    При этом жители США отметили, что очередные антироссийские санкции Вашингтон вводит не столько против Москвы, сколько для того, чтобы заручиться поддержкой избирателей в преддверии выборов в конгресс.

    «Позвонили из Франции. Они хотят забрать свою статую (Статую Свободы — Прим. ФАН). Да, это все (новые антироссийские санкции — Прим. ФАН) происходит на фоне «промежуточных выборов», — заключили американцы.

    Автор: Василий Котов
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