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Молния убила мужчину во время сенокоса в Башкирии
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    Молния убила мужчину во время сенокоса в Башкирии

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    Молния убила мужчину во время сенокоса в Башкирии

    Уфа, 9 августа. Трагический инцидент произошел в Башкирии: молния убила мужчину. Как говорится в сообщении пресс-службы регионального Госкомитета по ЧС, ЧП случилось в Белокатайском районе.

    Согласно приведенным данным, жители деревни Атарша и Верхнеутяшево находились в открытом поле на сенокосе. Молния поразила одного из мужчин, а также задела находившегося рядом приятеля. Первый пострадавший скончался на месте, второго госпитализировали в больницу.

    Спасатели подчеркивают, что во время штормовых предупреждений необходимо соблюдать ряд правил для обеспечения безопасности.

    Напомним, несколько дней назад молния убила катавшегося на лодке ребенка в Подмосковье.

    Автор: Тимур Румянцев
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