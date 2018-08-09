Молния убила мужчину во время сенокоса в Башкирии

Уфа, 9 августа. Трагический инцидент произошел в Башкирии: молния убила мужчину. Как говорится в сообщении пресс-службы регионального Госкомитета по ЧС, ЧП случилось в Белокатайском районе.

Согласно приведенным данным, жители деревни Атарша и Верхнеутяшево находились в открытом поле на сенокосе. Молния поразила одного из мужчин, а также задела находившегося рядом приятеля. Первый пострадавший скончался на месте, второго госпитализировали в больницу.

Спасатели подчеркивают, что во время штормовых предупреждений необходимо соблюдать ряд правил для обеспечения безопасности.

Напомним, несколько дней назад молния убила катавшегося на лодке ребенка в Подмосковье.