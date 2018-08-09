Эксперт о резком повышении курса доллара: Падение рубля скоро прекратится

Москва, 9 августа. Падение рубля может прекратиться в ближайшее время, однако опасность обратного отскока национальной валюты все еще возможна. Об этом рассказал независимый финансовый эксперт Антон Шабанов.

По его словам, колебания курса нацвалюты вызваны новыми санкциями США в отношении России из-за «дела Скрипалей».

«Я полагаю, что падение рубля скоро прекратится, и мы даже отыграем часть потерь. Но многое, конечно, зависит от того, как будет развиваться ситуация», — сказал Шабанов в комментарии Nation News.

По его словам, если же новый пакет санкций будет введен в действие, курс доллара может продолжить рост.

Напомним, на открытии утренних торгов Московской биржи 9 августа курс доллара поднялся до отметки 66,25 рубля. Это наибольший скачок с 2016 года.

«В начале торгов курс доллара составил 66 рублей 25 копеек (+71 копейка к уровню предыдущего закрытия). Это максимальный уровень с середины ноября 2016 года», — отмечает «ФедералПресс».

Первый пакет санкций США начнет действовать с 22 августа. Соединенные Штаты вводят новые меры на основании закона, предполагающего ограничения против государств за использование химического оружия.

«США сочли Россию виновной в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». Вашингтон заявил, что получил достаточные свидетельства вины Москвы. Однако обнародовать их отказался», — пишет Infox.ru.

В случае, если российская сторона не выполнит требования США, второй пакет санкций будет введен через три месяца.