Трамп съеден: Онищенко предрек катастрофу для США в связи с санкциями из-за Скрипалей

Администрация США объявила о введении новых санкций против Москвы из-за якобы применения Россией химоружия в британском Солсбери, где, по версии Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь — гражданка России Юлия Скрипаль. США, не имея никаких доказательств, кроме заявлений Лондона, намерены применить против России положения закона от 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием.

На фоне информации о новых американских санкциях против России, которые в Москве уже назвали «драконовскими», произошло серьезное снижение курса рубля относительно западных валют.

Верхом некомпетентности назвал заявления и действия США первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Конгрессмена, который выступил с этим предложением, зовут Эд Ройс, этот человек без тени интеллекта на лице — глава комитета нижней палаты конгресса по международным делам, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Конгрессу вторит Госдеп, и, похоже, все они уже пересекли точку абсолютного нуля по части компетентности и грамотности в той области, в которой они пытаются принимать решения».

Депутат Госдумы напомнил, что мотивом для принятия новых антироссийских санкций стало заявление властей США, что Россия якобы использовала химическое или биологическое оружие против собственных граждан, тем самым нарушив международные законы.

«И это, заметьте, заявление официальной структуры — Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, — подчеркнул Онищенко. — То есть в Госдепе даже не определились, о каком оружии, а точнее — якобы «оружии» — идет речь: о химическом или биологическом! Это просто что-то вопиющее! Не установлено, что именно применили — химическое или биологическое оружие, но при этом утверждается, что это якобы был какой-то «Новичок», да еще и произведенный в России!»

По словам Геннадия Онищенко, безграмотность и бездоказательность обвинений, звучащих из Вашингтона в адрес Москвы, вызывает у него очень серьезные опасения.

«Вашингтон тут явно поет с голоса Британии, которая по сути является 51-м штатом США. Все заявления делаются с голоса временного управляющего этим штатом — госпожи [премьер-министра Великобритании Терезы] Мэй, бывшего полицейского», — напомнил Онищенко.

Вся эта ситуация говорит о полном параличе власти в Соединенных Штатах, что чревато для этой страны настоящей катастрофой, считает парламентарий.

«Сегодня у них, похоже, кризис жанра, и они лезут из кожи вон, чтобы еще что-то такое придумать, — отметил Онищенко. — Но, с другой стороны, лично меня начинает серьезно беспокоить потеря управляемости Соединенными Штатами Америки. Судя по всему, законный президент США [Дональд Трамп] просто съеден своими противниками и фактически уже не управляет страной, а это очень опасное явление, которое может повлечь катастрофические последствия как для самих Соединенных Штатов, так и для всего мира».

По словам депутата, новые антироссийские санкции в США «пекут» буквально с космической скоростью по первому слову любого из «ястребов» среди конгрессменов и сенаторов.

«Для нашей страны это еще один знак того, что мы должны идти своим путем в выполнении поставленных перед нами задач. Мы должны делать ставку на собственные силы, как можно скорее выходить из раскачки и начинать рывок в построении современной экономики и вхождении в новый экономический уклад», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Как утверждают британские власти, 4 марта в английском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые в настоящее время уже поправились. Лондон утверждает, что за инцидентом якобы стоит Россия и что при отравлении Скрипалей было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок» советского или российского производства. Москва все обвинения категорически отрицает и настаивает на участии в расследовании российских специалистов, а также экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).