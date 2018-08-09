Меню
Происшествия
Лодка с нелегалами затонула у турецкого побережья, погибли женщины и дети
Весь мир
Власти Аргентины отказались легализовать аборты
Следующая новость
Загрузка...

    Лодка с нелегалами затонула у турецкого побережья, погибли женщины и дети

    105

    Лодка с нелегалами затонула у турецкого побережья, погибли женщины и дети

    Анкара, 9 августа. Лодка с незаконными мигрантами перевернулась и затонула в Эгейском море в районе Кушадасы турецкой провинции Айдын, в результате происшествия девять человек погибли. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

    По данным агентства, среди погибших — семь детей и две женщины. В данный район отправились катера службы береговой охраны Турции. Спасатели смогли вытащить из воды четверых человек.

    Как рассказали мигранты, в лодке находились 13 человек, которые хотели по воде добраться до Греции.

    Напомним, нелегальные мигранты нередко используют Турцию как транзитную территорию на пути к европейским странам. Обычно они пытаются попасть морским путем с побережья Эгейского моря в Грецию.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.