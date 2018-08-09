Лодка с нелегалами затонула у турецкого побережья, погибли женщины и дети

Анкара, 9 августа. Лодка с незаконными мигрантами перевернулась и затонула в Эгейском море в районе Кушадасы турецкой провинции Айдын, в результате происшествия девять человек погибли. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

По данным агентства, среди погибших — семь детей и две женщины. В данный район отправились катера службы береговой охраны Турции. Спасатели смогли вытащить из воды четверых человек.

Как рассказали мигранты, в лодке находились 13 человек, которые хотели по воде добраться до Греции.

Напомним, нелегальные мигранты нередко используют Турцию как транзитную территорию на пути к европейским странам. Обычно они пытаются попасть морским путем с побережья Эгейского моря в Грецию.