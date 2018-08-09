«Какая-то глупость»:  Алексиевич объяснила, почему отменила лекцию в Одессе

Минск, 9 августа. Белорусская писательница Светлана Алексиевич заявила, что не получала угроз в свой адрес, а лекции в Одессе отменила из-за ошибки скандального украинского сайта «Миротворец».

8 августа в Одессе должна была пройти лекция лауреата Нобелевской премии по литературе Алексиевич «Диалоги со Светланой Алексиевич: Я пишу книгу о любви». Однако за день до мероприятия писательница сообщила об отмене встречи, так как в адрес организаторов поступают угрозы, а ее обвинили в «в каких-то совершенно надуманных обидах, нанесенных украинцам», и внесли в базу «Миротворца», что оказалось «какой-то глупостью».

«Это звонили устроителям, что я в «Миротворце» и меня туда включили, — приводит ее слова РИА Новости. — Но какая-то произошла глупость, потому что через час меня уже там не было. Но, к сожалению, людям уже объявили [об отмене лекций]».

Ранее французский диджей Боб Синклер попал в черный список ресурса «Миротворец».