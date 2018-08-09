ИГ после терактов в Париже готовило атаки на Балканах и в Португалии — СМИ

Брюссель, 9 августа. Террористы ИГ1 (группировка запрещена в России) после атак осенью 2015 года в Париже и весной 2016 года в Брюсселе готовили серию терактов «от Португалии до Западных Балкан», сообщили европейские спецслужбы.

С ноября 2016 года европейские спецслужбы ведут расследование террористической деятельности ИГИЛ1 в Европе, передает телекомпания RTL. Правоохранители установили личности трех граждан Бельгии, которые подозреваются в причастности к подготовке атак в столице Франции.

Тридцатилетнего Шакира Ш. уже допросили, 39-летнего Мохамеда Л. разыскивает полиция, а 29-летний Сами Д. погиб в Сирии в рядах боевиков ИГ. 13 ноября 2015 года в Париже и Сен-Дени произошла серия терактов, жертвами которых стали 130 человек, 350 получили ранения. Европейские власти после терактов ужесточили меры по противодействию терроризму.

1 Организация запрещена на территории РФ.