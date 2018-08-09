Украине светит распад по-грузински: эксперт рассказал о моральном праве России в Донбассе

Украина повторяет ошибки Грузии в отношении собственных граждан и Россия имеет полное право применить южноосетинскую практику в отношении жителей Донбасса, заявил политолог Владимир Корнилов в интервью Федеральному агентству новостей.

Кроме того, в Закарпатской области Украины имеется значительное венгерское меньшинство, граждане этого пограничного региона в массовом порядке получают паспорта Венгрии. Во многих городах Закарпатья не услышать украинской речи. В то же время давление Киева на Ужгород нарастает, что вызывает нескрываемое раздражение Будапешта.

Корреспондент ФАН поговорил с экспертом о разгуле центробежных сил на Украине, о наиболее вероятном сценарии скорых президентских выборов в этой стране и об изменившемся отношении украинцев к европейской интеграции.

Моральное право России

— Владимир Владимирович, десять лет назад получение многими югоосетинами российского гражданства стало одним из поводов для активной помощи им со стороны России во время грузинского вторжения. Сейчас многие жители Закарпатья имеют венгерские паспорта. Является ли это рычагом влияния Будапешта на Киев?

— Выдача российских паспортов была мерой, по сути, гуманитарного характера, вызванной необходимостью защитить тысячи жителей Южной Осетии и Абхазии, которым Грузия отказала в выдаче пенсий. Люди не имели никакого заработка! Россия пошла на то, чтобы выделять им свои пенсии, спасать людей от голода и смерти.

— Соотносится ли та ситуация десятилетней давности с венгерским гражданством многих жителей Закарпатья?

— Ничего страшного нет в том, что украинцы имеют двойное и тройное гражданство. Другое дело, что Украина повторяет шаги Грузии в отношении своих граждан, которых она лишает пенсий и зарплат, положенных им выплат, в частности в Донбассе. Тут действительно можно провести аналогию. Россия имеет полное моральное право поступить в отношении жителей Донбасса так же, как это было в отношении жителей Южной Осетии. Что касается венгерского рычага, то, конечно, любое национальное меньшинство в любой стране имеет определенные рычаги влияния. Это нормально — защищать культурно-языковые права людей, которые ущемляются в той или иной стране.

Все проблемы ведут в Киев

— Возможно ли отделение Закарпатья от Украины? И с венгерской стороны звучат подобные призывы, и в самом Закарпатье об этом говорят. Ждет ли регион судьба Донбасса?

— Вопрос отделения Закарпатья не связан с Венгрией или какими-то другими странами. Хотя бы потому, что есть такая проблема, как русины, которые не имеют своей государственности ни в Венгрии, ни на Украине, ни где-то еще. Но то, что центробежная тенденция на Украине, проявляемая во многих регионах страны, включая не в последнюю очередь и Закарпатье, нарастает, — это факт. Правда, главная беда и проблема здесь не в Будапеште или Бухаресте и тем более не в Москве, а в Киеве.

— В чем она заключается?

— Чем больше майданов, переворотов, убийств, склок происходит в Киеве, тем сильнее нарастают центробежные тенденции. И в указанных мною регионах, и даже, как это ни парадоксально, в так называемом «Пьемонте» современной Украины — Галичине и Львове.

Выборы на крови

— Недавно появилась новость о том, что Юлия Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов в президенты Украины. Какими вы видите президентские выборы Украины 2019 года?

— К выборам в буквальном смысле этого слова не готовится ни одна сторона. Смею вас заверить, Юлия Тимошенко тоже. То, что там меряются минимальными рейтингами различные кандидаты, не имеет никакого отношения к тем выборам, которые на самом деле пройдут на Украине. У каждого из кандидатов в президенты на Украине сейчас рейтинг близок к плинтусу. Что Юлия Тимошенко, что Петр Порошенко могут различаться тремя-четырьмя процентами, но антирейтинги у них огромные. Каждый из этих кандидатов борется сейчас не за рейтинги, а за право объявить себя победителем на том или ином избирательном участке. В этом плане будет серьезнейшая борьба, возможно, где-то доходящая до крови.

— То есть может повториться сценарий четырехлетней давности?

— Может состояться и более худший сценарий…

Киев в панике

— Как, по вашему мнению, спустя четыре года после Майдана меняется восприятие ЕС и западного мира со стороны украинцев?

— У нас есть опросы общественного мнения. Они свидетельствуют, что еще два-три года назад число сторонников Евросоюза, евроинтеграции и вступления в НАТО зашкаливало, как об этом в свое время говорил Порошенко. Тогда число сторонников вступления в НАТО на Украине составляло 60 процентов. Сейчас же все опросы говорят о том, что число сторонников и противников вступления в НАТО уже, по сути, выравнялось. Число сторонников евроинтеграции резко сокращается, а число ее противников растет. Это тенденция, подтвержденная целым рядом опросов общественного мнения, и от этого, конечно, украинская власть явно впадает в панику.