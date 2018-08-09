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«Соберут совещание и будут решать»: в Киеве рассказали, как Украина будет «заходить» в Крым
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    «Соберут совещание и будут решать»: в Киеве рассказали, как Украина будет «заходить» в Крым

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    «Соберут совещание и будут решать»: в Киеве рассказали, как Украина будет «заходить» в Крым

    Киев,9 августа. Если Россия уйдет из Крыма, то украинские чиновники будут медлить с заходом на полуостров, заявил «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин.

    По словам главы фейкового представительства, Киев будет медлить и перекладывать ответственность, в свойственной руководству Украины манере. Бабин предложил представить, что россияне ушли из Крыма. По его словам, «на Чонгаре где-то через пару дней толпа чиновников с папочками» соберут совещание и будут решать, «кто должен первым заходить, кто должен нести ответственность, у кого есть компетенция».

    «Но это беда», – рассказал политик и добавил, что украинские чиновники будут жаловаться на недостаток средств, политической воли и других факторов. Тогда, по словам Бабина, они решат, что это не предусмотрено бюджетом на этот год и предложат подождать следующего сезона.

    «Соберут совещание и будут решать»: в Киеве рассказали, как Украина будет «заходить» в Крым

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о принадлежности Крыма для России закрыт. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки

    «Мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все», — заявил Путин.

    Крымчане рассказали, в какой стране им живется лучше. Большинство горожан ответили, что полуостров «стал возрождаться» только после референдума 2014 года.

    Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Позднее Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум в Крыму прошел в соответствии с нормами международного права, при этом аналогичные голосования проходили и в других странах. 

    Автор: Алия Садыкова
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