Киев,9 августа. Если Россия уйдет из Крыма, то украинские чиновники будут медлить с заходом на полуостров, заявил «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин.

По словам главы фейкового представительства, Киев будет медлить и перекладывать ответственность, в свойственной руководству Украины манере. Бабин предложил представить, что россияне ушли из Крыма. По его словам, «на Чонгаре где-то через пару дней толпа чиновников с папочками» соберут совещание и будут решать, «кто должен первым заходить, кто должен нести ответственность, у кого есть компетенция».

«Но это беда», – рассказал политик и добавил, что украинские чиновники будут жаловаться на недостаток средств, политической воли и других факторов. Тогда, по словам Бабина, они решат, что это не предусмотрено бюджетом на этот год и предложат подождать следующего сезона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о принадлежности Крыма для России закрыт. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки

«Мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все», — заявил Путин.

Крымчане рассказали, в какой стране им живется лучше. Большинство горожан ответили, что полуостров «стал возрождаться» только после референдума 2014 года.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Позднее Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум в Крыму прошел в соответствии с нормами международного права, при этом аналогичные голосования проходили и в других странах.