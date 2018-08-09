Порошенко приказал дипломатам подготовить к сессии ГА ООН новую резолюцию по Крыму

Киев, 9 августа. Президент Украины Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по статусу Крыма к следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он отметил, что Украина продолжает «бороться за Крым».

«Я дал задание подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессии ООН, чтобы прекратить любые спекуляции о статусе Крыма», — написал Порошенко в Facebook.

По его словам, Генассамблея ООН неоднократно поддерживала Украину, в том числе и по вопросам «нарушения прав» крымских татар.

«Позиция цивилизованного мира остается неизменной: Крым — это Украина», — говорится в записи Порошенко.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного референдума в марте 2014 года. Местные власти провели голосование после государственного переворота на Украине зимой 2014 года. Более 96% процентов жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.

Российские власти неоднократно заявляли, что воссоединение Крыма с Россией прошло в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин отметил, что вопрос по Крыму закрыт окончательно.