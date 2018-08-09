Ученые назвали главную опасность синего света для зрения

Москва, 9 августа. Для клеток сетчатки человеческого глаза опасно яркое световое излучение в синей части спектра, сообщается в статье издания Scientific Reports.

Согласно приведенной информации, осуществляемое синим излучением световое воздействие вызывает активизацию чувствительных к свету молекул ретиналя. Результат один — в цитоплазме происходит резкое увеличение концентрации кальция, что вызывает смерть клетки.

Синий свет также запускает механизм, который приводит к возрастной макулярной дегенерации из-за гибели фоторецепторных клеток сетчатки глаза. Данное заболевание — самая распространенная в мире причина, приводящая к слепоте.

Как сообщил Ажит Карунаратне из Толедского университета, слишком яркий синий свет может провоцировать некоторые нарушения зрения, такие, как повреждения области сетчатки с наибольшей чувствительностью. Синий свет от цифровых устройств заставляет сетчатку инициировать реакции, которые вызывают образование вредных молекул.

Напомним, ранее специалисты из Килского университета в Великобритании установили, что сон более 7-8 часов смертельно опасен для здоровья.