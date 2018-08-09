Не самый анонимный: эксперты нашли слабое место у Telegram

Москва, 9 августа. Российские эксперты создали программу, которая позволяет определить номер телефона пользователя мессенджера Telegram по его юзернейму. По данным программистов, это даст шанс правоохранительным органам, запросив данные у мобильных операторов связи, определить личность абонента.

Эксперты сообщили, что мессенджер Павла Дурова перестает быть «самым анонимным», а находка позволит полиции в поиске злоумышленников и преступников.

Программисты Центра исследований легитимности и политического протеста обнаружили в Telegram слабое место, которое позволяет распознать личность пользователя мессенджера.

Специалисты назвали свою систему «Криптоскан», однако все нюансы и детали программы они держат в секрете.

Известно, что программа направляет запрос, содержащий имя пользователя, в Telegram, и приложение выдает недостающие данные пользователя — ID и номер мобильного телефона, а также фамилию и имя, пишут «Известия».

Как отметил руководитель центра Евгений Венедиктов, специалисты уже приступили к поиску пользователей по запросу МВД и ФСБ.

Напомним, как сообщал «Ридус», Таганский районный суд российской столицы в апреле 2018 года постановил заблокировать популярный мессенджер по иску Роскомнадзора, поскольку руководство Telegram отказалось предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписки пользователей, как того требует законодательство РФ.

Данные, распространяемые в его нарушение, могут быть использованы для незаконной и преступной деятельности, угрожать безопасности государства и граждан, подчеркивали представители суда.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что блокировка Telegram продолжается, однако на данный процесс необходимо какое-то время.