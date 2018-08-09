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Не самый анонимный: эксперты нашли слабое место у Telegram
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    Не самый анонимный: эксперты нашли слабое место у Telegram

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    Не самый анонимный: эксперты нашли слабое место у Telegram

    Москва, 9 августа. Российские эксперты создали программу, которая позволяет определить номер телефона пользователя мессенджера Telegram по его юзернейму. По данным программистов, это даст шанс правоохранительным органам, запросив данные у мобильных операторов связи, определить личность абонента.

    Эксперты сообщили, что мессенджер Павла Дурова перестает быть «самым анонимным», а находка позволит полиции в поиске злоумышленников и преступников.

    Программисты Центра исследований легитимности и политического протеста обнаружили в Telegram слабое место, которое позволяет распознать личность пользователя мессенджера.

    Специалисты назвали свою систему «Криптоскан», однако все нюансы и детали программы они держат в секрете.

    Известно, что программа направляет запрос, содержащий имя пользователя, в Telegram, и приложение выдает недостающие данные пользователя — ID и номер мобильного телефона, а также фамилию и имя, пишут «Известия».

    Не самый анонимный: эксперты нашли слабое место у Telegram

    Как отметил руководитель центра Евгений Венедиктов, специалисты уже приступили к поиску пользователей по запросу МВД и ФСБ.

    Напомним, как сообщал «Ридус», Таганский районный суд российской столицы в апреле 2018 года постановил заблокировать популярный мессенджер по иску Роскомнадзора, поскольку руководство Telegram отказалось предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписки пользователей, как того требует законодательство РФ.

    Данные, распространяемые в его нарушение, могут быть использованы для незаконной и преступной деятельности, угрожать безопасности государства и граждан, подчеркивали представители суда.

    Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что блокировка Telegram продолжается, однако на данный процесс необходимо какое-то время.

    Автор: Дана Балан
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