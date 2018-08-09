Простуженным детям россиян запретят ходить в школы и детские сады

Москва, 9 августа. В России простуженным детям могут запретить ходить в школы и детские сады в сезон вирусной активности гриппа и ОРВИ. Заболевших воспитанников будут отправлять обратно домой, говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Согласно документу, в российских общеобразовательных и дошкольных учреждениях появится процедура «утренних фильтров». В рамках нее с утра педагоги или врачи должны будут осматривать детей, при выявлении признаков заболевания к учебному процессу их не допустят.

Как передает газета «Известия», данная мера необходима в сезон простуд и гриппа. Специалисты уточнили, что многие родители не хотят брать больничный и отправляют детей в школы и детские сады, несмотря на насморк, кашель и другие признаки болезни. Нововведение позволит прекратить такую практику: осмотр детей будет проводиться рано утром, и родители еще не успеют уйти на работу.

Планируется, что новые правила допуска детей к учебным занятиям вступят в силу уже с сентября.