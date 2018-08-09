Русские слишком умные и действуют тайно: эксперт объяснил, почему США обвиняют РФ во взломе базы избирателей Флориды

Во взломе системы регистрации избирателей штата Флорида обвиняет Россию американский сенатор-демократ Билл Нельсон. О том, что «вмешательство» имеет место накануне промежуточных выборов в Конгресс, он рассказал изданию Tampa Bay Times.

«Они уже взломали избирательные системы нескольких округов в штате и теперь могут делать все что хотят, — говорит сенатор. — Председатель и вице-председатель спецкомитета по разведке попросили нас известить наблюдателей за выборами во Флориде, что русские проникли в их базы данных».

На самом деле тому, что Соединенные Штаты во всем пытаются обвинить Россию, способствует несколько факторов, говорит директор Института политических исследований, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергей Марков. В интервью Федеральному агентству новостей он рассказал: американцы считают, что русские действуют тайно, так как они — «слишком умные».

«На мой взгляд, существует несколько моментов, которые нельзя не учитывать, — говорит эксперт. — Во-первых, большинство американцев уверено, что Россия вмешивается во внутренние дела США. Это связано с тем, что Вашингтон постоянно «нападает», а ответа нет. Поэтому граждане Соединенных Штатов и решили, что все происходит тайно. Они считают, что русские очень-очень умные и потому способны на это. Следовательно, все обвинения ложатся на подготовленную почву.

Во-вторых, здесь замешаны и вопросы внутриполитические. Противники [президента США Дональда] Трампа упорно хотят его свалить или хотя бы ограничить. И для этого они говорят, что он пришел к власти исключительно благодаря русским хакерам, которые якобы повлияли на результаты голосования.

В-третьих, это борьба американских структур за влияние. Как правило, с «российскими хакерами» борются спецслужбы США. А им это влияние необходимо».

Сергей Марков также добавил: такие заявления Россия без ответа оставлять не должна. По его мнению, необходимо, чтобы все действия были «асимметричными».

«Нужно реагировать, а не оправдываться, — продолжает эксперт. — Оправдываться бесполезно. Все обвинения бездоказательны, но тот, кто хочет сделать Россию крайней, будет их предъявлять при любом раскладе. Отвечать нужно жестко, но в другой плоскости. Например, ответом может быть очередной этап признания независимости ЛНР и ДНР или, скажем, открытие новой радиостанции, которая вещает на Украине на русском языке. Все это противоречит интересам США, и тогда они задумаются: а выгодно ли обвинять Россию?»

В том, что система регистрации избирателей была взломана, сомневаются и власти самой Флориды. Сообщается, что у них нет данных на этот счет.

«Департамент Флориды не получал от сенатора Нельсона и его сотрудников никакой информации, подтверждающей его заявления», — заявила официальный представитель правительства штата Сара Ревелл.

Однако подробности «вмешательства» сенатор Нельсон не раскрывает, ссылаясь на то, что они «засекречены».

Напомним, это уже не первая попытка Соединенных Штатов обвинить Россию во влиянии на ход избирательной кампании в США. До этого в Вашингтоне заявляли, что результаты выборов 2016 года «подтасовала» Москва. Российская сторона все обвинения отрицает.