«И трубу газовую, и уголь перекроем»: в Киеве обрушились с критикой на Омеляна за идею закрыть границу с РФ

Киев, 9 августа. Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко жестко раскритиковал главу инфраструктурного ведомства Владимира Омеляна, предложившего закрыть границу с Россией. Он назвал риторику Омеляна «бряцаньем лозунгами».

Ранее Владимир Омелян предложил прекратить железнодорожное сообщение с Россией, несмотря на то, что от этого решения в первую очередь пострадает «Укрзализниця». Алексей Кучеренко считает, что Киеву стоит пойти на более радикальные меры и окончательно срубить сук, на котором сидит Украина.

«Давайте уголь из России перекроем, который валом идет, давайте трубу газовую перекроем. 3 миллиарда долларов «Укртрансгаз» получает из России – давайте перекроем вонючий этот газ и эти 3 миллиарда долларов с ненавистью», — обрушился экс-министр на Омеляна с критикой во время пресс-конференции.

Украина также может отказаться от российских твэлов (тепловыделяющих элементов) на ядерные реакторы. Кучеренко считает, что у Омеляна нет полномочий принимать решения политического характера. Он назвал его антироссийскую риторику «бряцаньем лозунгами».

Экономика Украины рухнет полностью от закрытия границы, считает и депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Он раскритиковал Омеляна за недальновидность — миллионы украинцев находятся на заработках в России.