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«Драконовские меры» США против РФ превратят в пепел международное право — Слуцкий
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    «Драконовские меры» США против РФ превратят в пепел международное право — Слуцкий

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    «Драконовские меры» США против РФ превратят в пепел международное право — Слуцкий

    Москва, 9 августа. Намерение США ввести против России санкции из-за так называемого «дела Скрипалей» является очередным проявлением русофобской истерии, заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий отреагировал на введение в США с 22 августа новых санкций против России из-за британского «дела Скрипалей», причастность Москвы к которому так и не была доказана.

    Он убежден, что Вашингтон хочет использовать любой предлог «для сдерживания России и агрессивного продвижения своих собственных интересов». Эти планы США он считает «очереднным подтверждением оголтелой русофобской истерии».

    Председатель думского комитета также предупредил, что ввод новых «драконовских мер» против Москвы «превратит всю систему международного права в театр абсурда и обратит в пепел такие понятия, как «доказательная база» и «презумпция невиновности».

    «Драконовские меры» США против РФ превратят в пепел международное право — Слуцкий

    Напомним, в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет Россию в причастности к этому инциденту, однако никаких доказательств представить не смог.

    В Москве обвинения отвергают, называя их голословными. Россия предлагала свою помощь в расследовании произошедшего, однако Британия так и не приняла это предложение, отказав также и в предоставлении данных по делу.

    Автор: Катерина Иванова
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