Сирия, 9 августа. Объединенные силы ВКС РФ и ВВС САР уничтожили более 70 террористов ИГ1 в Эс-Сувейде. «Ан-Нусра»*** продолжает проводить аресты сторонников мирного урегулирования в Идлибе. Неизвестные атаковали КПП курдов в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии уничтожили конвой террористов ИГ в провинции Эс-Сувейда.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели обстрелы позиций боевиков в западной части провинции Алеппо.

«Исламское государство»1: противостоит силам САР в восточной части Эс-Сувейды.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает проводить аресты боевиков, выступающих за мирное соглашение с властями САР в Идлибе.

«Джебхат Тахрир Сурия»: лишилась одного из исламистов в результате нападения неизвестных на западе Алеппо.

Курды: понесли потери в результате атаки неизвестных в городе Хаваидж в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: провела бомбардировку в городе Аш-Шафаа на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Возобновились перестрелки между правительственными войсками и исламистами незаконных вооруженных формирований в западной части провинции. Как передает интернет-портал Halab Today TV, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреляли опорные пункты боевиков на окраине города Харитан к северо-западу от административного центра региона. В то же время ответным ударам сил САР подверглись укрепления радикалов вблизи населенного пункта Заммар юго-западнее Алеппо, передает новостное агентство Jisr TV. Информация о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент уточняется. Известно, что стычки были инициированы силами вооруженной оппозиции.

Тем временем в городе Кафр Наха произошло очередное нападение на радикалов исламистских формирований. Согласно сведениям Twitter-канала (RadioAlKul), неизвестные застрелили отца одного из полевых командиров группировки «Джебхат Тахрир Сурия» по прозвищу Мохамед Мохсен Хасан. Ответственность за убийство пока не взяла на себя ни одна из антиправительственных организаций. Тем не менее оппозиционные источники уверены, что вылазка была проведена подпольными группами террористов «Исламского государства», действующими в занимаемых боевиками районах зоны деэскалации «Идлиб».

Провинция Дейр-эз-Зор

К северо-востоку от города Меядин на территориях, подконтрольных «Демократическим силам Сирии»**** (SDF), произошло внезапное нападение неизвестных. По данным агентства новостей Halab Today TV, под обстрелом оказался контрольно-пропускной пункт курдских отрядов, расположенный на окраине населенного пункта Хаваидж, в результате чего по меньшей мере три радикала SDF были убиты. Некоторые местные активисты полагают, что атака могла быть проведена членами местных племен, выступающих против оккупации курдов.

Между тем авиация международной коалиции во главе с Соединенными Штатами продолжает проводить авианалеты в юго-восточной части провинции. Как передает в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), самолеты западного альянса сбросили ракеты на город Аш-Шафаа. О возможных убитых или раненых со стороны мирного населения пока не сообщалось. Напомним, жертвами воздушных атак американских ВВС нередко становятся мирные жители. Так, несколько дней назад во время бомбардировки в городе Ас-Суса погибли и получили ранения несколько местных граждан.

Провинция Идлиб

Местный военный источник в сети Twitter (24Idlib) передает, что боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, продолжают проводить аресты сторонников мирного урегулирования конфликта в зоне «Большого Идлиба». Были задержаны боевики, базирующиеся в деревнях юго-восточнее административного центра провинции. Напомним, в первой половине недели исламисты приступили к арестам членов вооруженной оппозиции, которые выступали за достижение мирного соглашения с властями САР, а также вели переговоры с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон, чтобы не допустить примирения с официальным Дамаском.

Провинция Эс-Сувейда

Правительственная армия продолжает зачистку территорий провинции Эс-Сувейда от «спящих ячеек» «Исламского государства», которые скрываются в пустынных районах на востоке региона. Как передает агентство новостей Al Masdar News, во главе с 4-й бронетанковой дивизией части Сирийской арабской армии (САА) интенсифицировали атаки позиций боевиков ИГ в районе плато Ас-Сафа. Отмечается, что в ближайшее время к ведущим наступление силам САР также присоединится 42-я бригада САА.

Тем временем объединенные силы ВКС РФ и ВВС Сирии провели боевые вылеты в поддержку САА. По информации новостного портала SANA News, в результате точечных авиаударов военных самолетов союзников был ликвидирован конвой террористов, в составе которого, по предварительным данным, находилось не менее 70 джихадистов. Кроме того, удалось уничтожить большое количество военной техники радикалов ИГ, в том числе несколько грузовиков с оружием и боеприпасами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)