В Киеве заявили, что нидерландский посол попытался скормить украинцам фальшивую антироссийскую пилюлю

Киев, 9 августа. Заявление посла Нидерландов на Украине Эдуарда Хукса об антироссийских санкциях и их эффекте является фальшивой пилюлей для украинского потребителя, заявил украинский журналист и телеведущий Вячеслав Пиховшек.

Ранее посол Голландии в Киеве Эдуард Хукс рассказал, что введенные Европейским союзом санкции против России якобы будут иметь больший эффект «при росте протестных настроений в России». Он предположил, что санкции могут повлиять на политику Москвы в случае роста недовольства внутри самого российского общества. Он добавил, что ЕС намерен «изменить поведение» президента России Владимира Путина.

Пиховшек в эфире передачи «Хронология дня» назвал слова посла Нидерландов «фальшивой пилюлей». По его словам, такими заявлениями европейские политики стремятся «подсластить украинскому потребителю». Телеведущий предложил оценить реакцию российского общества относительно присоединения Крыма. Пиховшек напомнил, что, согласно всем социологическим опросам, россияне активно поддерживают политику Кремля.

«Какие протестные настроения? Какой их уровень влияния? Смешно об этом говорить, не то что подумать», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (80%) оценивают работу президента Владимира Путина как хорошую, о своем доверии главе государства заявили 78% опрошенных. Согласно данным фонда «Общественное мнение», 31% доверяют премьер-министру России Дмитрию Медведеву (8% опрошенных сообщили о безусловном доверии премьеру, а 23% сказали, что скорее доверяют).

Ранее политик-республиканец и старший сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм признал, что ограничительные меры, принятые Соединенными Штатами Америки в отношении России, не оказывают необходимого эффекта. Москва также неоднократно заявляла, что санкции положительно сказываются на экономике страны, так как растет производство и импортозамещение.

Напомним, Крым был включен в состав России по итогам референдума, где 96,77% жителей поддержали инициативу.