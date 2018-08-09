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Курс доллара побил рекорд ноября 2016 года из-за возможных санкций США против РФ
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    Курс доллара побил рекорд ноября 2016 года из-за возможных санкций США против РФ

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    Курс доллара побил рекорд ноября 2016 года из-за возможных санкций США против РФ

    Москва, 9 августа. Курс американской валюты в начале торгов на Московской бирже в четверг вырос на один рубль и составил 66,55 рубля, пробив отметку 66 рублей впервые с ноября 2016 года. Об этом говорится в данных торгов.

    Отмечается, что курс европейской валюты вырос на 1,15 рубля и составил 77,17 рубля, преодолев рубеж в 77 рублей впервые с 16 апреля нынешнего года.

    Однако стоимость нефтяной смеси марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне в четверг упала на 0,12% — до 72,19 доллара за бочку.

    Стоит отметить, что основное давление на национальную валюты РФ оказывают новости о готовности Вашингтона ввести новые санкции против Москвы. Администрация Белого дома объявила о том, что с 22 августа вводит антироссийские ограничения в связи с приписываемой ей причастностью к отравлению экс-офицера Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

    Как отмечали в Госдепартаменте США, через три месяца американские власти примут решение по поводу введения второго пакета антироссийских санкций в зависимости от того, выполнит ли российская сторона ряд поставленных ей условий.

    Курс доллара побил рекорд ноября 2016 года из-за возможных санкций США против РФ

    Напомним, 4 марта 2018 года Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британской полиции, экс-полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Лондон поспешил обвинить РФ в причастность к инциденту, но не предоставил ни единого доказательства на этот счет.

    Москва неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту со Скрипалями. В МИД РФ называли обвинения Лондона безосновательными и голословными.

    Автор: Дана Балан
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