Додон отказался отдать США под посольство территорию бывшего стадиона в Кишиневе

Кишинев, 9 августа. Глава Молдавии Игорь Додон не подписал закон о передаче территории бывшего республиканского стадиона в Кишиневе под возведение нового здания посольства Соединенных Штатов. Об этом лидер страны написал в четверг на своей странице в социальной сети Facebook.

Додон сообщил, что он подписал официальный отказ от обнародования закона о передаче территории бывшего республиканского стадиона для будущего возведения на нем нового здания американского посольства.

Молдавский президент подчеркнул, что указанную территорию необходимо использовать для общественных целей.

«Как и большинство граждан страны, полагаю, что на месте бывшего стадиона необходимо благоустроить парк или построить культурный центр, которым будут пользоваться все жители Молдовы», — резюмировал он.

Кабинет министров Молдавии, который контролирует коалиция проевропейских партий, ранее позволил передать дипломатическому представительству США участок земли в столице страны, на котором ранее был футбольный стадион.

Данная идея вызвала критику со стороны молдавской общественности — свои подписи под протестом поставили десятки тысяч граждан. Экс-президент Молдавии Владимир Воронин отреагировал на планы правительства, назвав их «взяткой молдавских властей Вашингтону».