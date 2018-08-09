Экс-президент «Спартака» придумал, как ответить на нападение на российских журналистов в Салониках

Москва, 9 августа. Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко придумал, как ответить на нападение болельщиков греческой команды ПАОК на российских журналистов перед матчем в Салониках.

«Тут можно обойтись без библейского закона — подставить правую щеку, а тут, в Москве, набуцкать пару греческих журналистов исключительно ради паритета», — предложил он в интервью изданию Sports.ru.

Червиченко выразил мнение, что в отношении футбола греки — «люди безумные». Он добавил, что даже в том случае, если за произошедшее фанатов греческого клуба накажут, россиянам от этого не станет легче.

Футбольные болельщики ПАОК напали на представителей СМИ перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком». Как рассказал журналист Дмитрий Егоров, фанаты беспрепятственно проникли в ложу для прессы и несколько раз ударили российских журналистов.

При этом, как передавало агентство «Ридус», глава службы безопасности клуба ПАОК заявил, что драку якобы спровоцировали именно российские журналисты. По его словам, перед матчем люди в футболках «Спартака», пытавшиеся пройти в зону для прессы, показывали греческим болельщикам неприличные жесты. Однако аккредитации у этих людей не было.