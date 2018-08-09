Сирия: РФ зафиксировала 16 случаев стрельбы в провинциях Латакия, Алеппо и Хама

Москва, 9 августа. Российско-турецкая комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с нарушением режима прекращения огня, продолжает работу в Сирии. Россия зафиксировала 16 случаев стрельбы, Турция — ни одного.

В информационном бюллетене Центра по примирению отмечается, что Россия зафиксировала 6 случаев стрельбы в провинции Латакия, 9 в Алеппо и один в Хаме. Российские офицеры провели гуманитарную акцию в населенном пункте Телль-Рифат провинции Алеппо.

Местные жители получили 650 проднаборов, общий вес составил 2,8 тонны. Медики РФ оказали помощь 66 сирийцам. Количество населенных пунктов, которые присоединилист к процессу примирения в Сирии, остается прежним (2518).

Ранее сообщалось, что в провинции Хама сирийские власти предоставляют жилье беженцам. Многие жители уже успели обжиться на новом месте.