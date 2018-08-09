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Новороссия
В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия со стороны ВСУ в Донбассе
Общество
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    В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия со стороны ВСУ в Донбассе

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    В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия со стороны ВСУ в Донбассе

    Донецк, 9 августа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) восемь раз нарушили режим прекращения боевых действий в Донбассе за минувшие сутки. Об этом в четверг сообщили журналистам в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

    По данным представителя ДНР в СЦКК, киевские военные восемь раз обстреляли населенные пункты ДНР.

    В общей сложности ВСУ выпустили по территории республики свыше 20 мин, также пускали в ход гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие.

    По предварительным данным, погибших в результате обстрелов нет.

    «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 155 единиц», — сообщил представитель ДНР в СЦКК.

    Напомним, киевские власти в апреле 2014 года начали боевую операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Согласно последней информации ООН, жертвами конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

    Автор: Дана Балан
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