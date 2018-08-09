Ученые заявили, что язык, на котором говорят люди, влияет на их мысли

Лондон, 9 августа. Британские ученые заявили, что язык, на котором говорят люди, определяет их стиль мышления. Психологи из Оксфордского университета убеждены, что все иностранцы думают по-разному.

К такому выводу специалисты пришли, обратив внимание на тот факт, что не все слова имеют аналоги в других языках. Так, например, в немецком языке есть слово sehnsucht — недовольство несовершенной действительностью в сочетании с тоской по идеалу. А в Португалии существует слово, которое выражает тоску по тому, что было потеряно и никогда не будет возвращено.

В большинстве языков есть обозначение для ребенка, потерявшего родителей, (сирота) или для супруга, потерявшего свою половину, (вдовец, вдова), однако далеко не во всех есть слова, обозначающие родителей, потерявших ребенка.

Все эти особенности влияют на стиль мышления человека, убеждены ученые. Язык не только отражает наши мысли, но и формирует их, передает Planet Today. Он создает нашу культуру, которая, в свою очередь, формирует наши мысли и язык.