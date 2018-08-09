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Видео ракетных ударов Израиля по сектору Газа появилось в Сети
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    Видео ракетных ударов Израиля по сектору Газа появилось в Сети

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    Видео ракетных ударов Израиля по сектору Газа появилось в Сети

    Тель-Авив, 9 августа. Израильская авиация провела атаку на более чем ста военных объектах Палестины, видео ударов появилось в Сети.

    Отмечается, что речь идет об атаке на объекты, которые расположены в секторе Газа. Удары были проведены в ответ на атаку, осуществленную по территории Израиля в течение последних двух дней.

    По имеющейся информации, число снарядов, выпущенных с территории сектора Газа по Израилю, составило 150 единиц. При этом системе ПВО «Железный купол» удалось нейтрализовать 25 ракет, передает Пятый канал.

    Напомним, конфликт на палестино-израильское границе вновь разгорелся в минувшую среду, 8 августа. Первыми атаковали палестинцы, которые всего направили в сторону Израиля порядка 150 ракет.

    Автор: Дана Балан
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