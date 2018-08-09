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Нет оснований для выстраивания тенденций: политолог объяснил данные «Левада-центра» о рейтинге президента
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    Нет оснований для выстраивания тенденций: политолог объяснил данные «Левада-центра» о рейтинге президента

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    Нет оснований для выстраивания тенденций: политолог объяснил данные Левада-центра об отношении к Путину

    «Левада-центр» на основании проведенных опросов заявил, что среди россиян отмечается снижение поддержки внешней политики, которую проводит президент РФ Владимир Путин. По мнению эксперта, безоглядно доверять этим замерам нет оснований: во-первых, у социологов явно недостаточно данных для таких выводов, а, во-вторых — исследование проводилось в полном смысле слова в мертвый сезон: в июле, когда значительное количество россиян уходит в отпуска.

    Такое заключение дал Федеральному агентству новостей заведующий кафедрой Российского экономического университета, политолог Андрей Кошкин. Политолог отметил, что даже по утверждению самих социологов «Левада-центра», россияне сегодня больше сосредоточены на социальных вопросах.

    «Это очень важное наблюдение, — отметил Кошкин. — Кроме того надо учитывать определенную годовую амплитуду: летом активность граждан всегда снижается, и внешняя политика их интересует меньше, чем внутренние дела».

    По словам эксперта, сегодня россияне в основном озабочены вопросом изменения пенсионного законодательства, потому многим просто не до внешней политики.

    «При этом абсолютное большинство российских граждан связывают свои надежды, в том числе в этом вопросе именно с Владимиром Путиным, поскольку все знают, что президент в любой ситуации обязательно примет объективное и верное решение, — отметил собеседник ФАН. — Напомню, граждане связывают с Путиным все наши победы не только внешнеполитические, но и спортивные — и Олимпиаду в Сочи, и домашний чемпионат мира по футболу. Россияне уверены, что именно наш президент смог добить проведения этих спортивных событий в России и обеспечить их подготовку и проведение на высшем уровне».

    Абсолютное большинство российских граждан связывают свои надежды с Владимиром Путиным

    Как отметил политолог, внешнеполитические успехи России в первую очередь на Ближнем Востоке граждане России также связывают с личностью Владимира Путина.

    «Что касается самих опросов, в том числе проводимых «Левада-центром», то не всегда эти замеры бывают объективными. Тут многое зависит от ресурсов, от мастерства, от применяемых методик, — отметил Андрей Кошкин. — У меня на сегодня нет никаких оснований для выстраивания каких-либо тенденций на основании приведенных данных».

    Как сообщает РБК, социологи «Левада-центра» зафиксировали, что в марте 2016 года 22% респондентов заявляли, что поддерживают внешнеполитический курс Владимира Путина, а июле 2018 года этот показатель снизился на шесть пунктов. О поддержке внешней политики Путина летом 2018-го заявили 16% респондентов.

    При этом социологи отметили, что значительно выросло число россиян, назвавших Владимира Путина опытным политиком. В 2016 году этот показатель составил 33%, а в июле 2018 году — 49%. Среди других достоинств Путина 30% опрошенных назвали «энергичность и решительность», 22% — дальновидность.

    Автор: Ирина Петрова
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