Путешествующая на скутере пенсионерка из Казани подружилась в Крыму с байкером «Хирургом»

Казань, 9 августа. Жительница Казани после выхода на пенсию решила воплотить детские мечты и купила скутер. После поездки в Петербург и Крым женщина решила отправиться на Байкал.

Александра Болдырева призналась, что не может «сидеть, сложа руки» на пенсии и стала путешествовать. Начала она с северной столицы, затем поехала на Северный Кавказ, а потом и в Крым.

По словам пенсионерки, на полуострове она побывала на байк-шоу «Ночных волков» и даже познакомилась с организатором движения Александром «Хирургом» Залдостановым. Женщина призналась, что никогда не получала таких эмоций от шоу любителей «железных коней».

Она похвасталась дружбой с крымскими байкерами и подарками «Хирурга».

«Он (Залдостанов — прим ФАН.) отличный мужик, подарил мне футболку и бейсболку с символикой клуба, а еще крутые перчатки», — добавила Болдырева, ее слова передает телеканал «360».

Казанская пенсионерка добавила, что с теплотой вспоминает поездку в Крым.