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«Купят дома на Рублевке и забудут про Украину»: в Киеве обвинили РФ в попытке расколоть общество с помощью звезд
Общество
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    «Купят дома на Рублевке и забудут про Украину»: в Киеве обвинили РФ в попытке расколоть общество с помощью звезд

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    «Скоро купят дома на Рублевке»: в Киеве рассказали, зачем украинские артисты ездят в Россию

    Киев, 9 августа. Украинские артисты оказались более востребованы в России, чем в своей стране. Как рассказал киевский скульптор Олег Пинчук, их гонорары на Украине резко упали, а в России артисты зарабатывают миллионы долларов. Москву Пинчук обвинил в попытке расколоть украинское общество с помощью «звезд».

    «В России они зарабатывают миллионы долларов. На Украине они и одной десятой от них не заработают. Они скоро купят себе дома на Рублевке и забудут про Украину», — заявил Пинчук в эфире телеканала ZIK.

    Скульптор пояснил, что больших денег в своей стране украинские артисты не могут заработать из-за продолжающейся войны. При этом Пинчук не преминул обвинить Россию в том, что она якобы намеренно приглашает «звезд» из соседнего государства, «чтобы идеологически расколоть общество».

    «Скоро купят дома на Рублевке»: в Киеве рассказали, зачем украинские артисты ездят в Россию

    В свою очередь украинская писательница Лариса Ницой заявила, что гастроли представителей украинского шоубизнеса в России якобы выгодны для киевской власти, которые будто бы пытаются «замаскировать свою коллаборацию» с Москвой.

    «Украинцам прививается этот коллаборационизм, чтобы показать, что это нормально, что он туда поехал. У вас вон в каждой хате телевизор российский. И люди думают, что это не так и страшно», — считает Ницой.

    После государственного переворота на Украине в 2014 году киевские актеры и певцы регулярно подвергаются критике за российские гастроли. Так, певицу Ани Лорак на Украине осудили за премию российского телеканала «МузТВ», обвинив исполнительницу в якобы отсутствии патриотизма.

    Автор: Василий Котов
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