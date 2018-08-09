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Россияне стали чаще покупать поддержанные автомобили через официальных дилеров
Общество
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    Россияне стали чаще покупать поддержанные автомобили через официальных дилеров

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    Россияне стали чаще покупать поддержанные автомобили через официальных дилеров

    Москва, 9 августа. Россияне стали чаще покупать автомобили с пробегом через официальных дилеров, сообщили представители аналитического агентства «Автостат».

    «Автостат» в рамках проекта Data Exchange проводит несколько лет подряд исследование, посвященное реализации в России поддержанных авто. Как установили специалисты агентства, в первом полугодии 2018 года официальные дилеры в России продали 250 тысяч автомобилей с пробегом.

    Аналитики добавили, что этот показатель на 32% больше, чем за шесть месяцев 2017 года. Руководитель проекта Data Exchange Данил Пивоваров выразил мнение, что текущий год станет первым в истории проекта, когда официальные дилеры займут долю 10% от числа всех проданных в России поддержанных автомобилей.

    Автор: Катерина Иванова
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