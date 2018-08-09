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Русскому правозащитнику Илье Козыреву повредили спину, но выпустили на свободу
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    Русскому правозащитнику Илье Козыреву повредили спину, но выпустили на свободу

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    Русскому правозащитнику Илье Козыреву повредили спину, но выпустили на свободу

    Рига, 9 августа. Под нажимом общественности и СМИ правозащитника, члена правления Русского союза Латвии, активиста Штаба защиты русских школ и журналиста Илью Козырева Полиция безопасности выпустила на свободу 8 августа из одного из рижских изоляторов временного содержания после 48 часов задержания. О задержании Ильи Козырева и обсуждении действий латвийской нацгвардии и населения в случае вторжения России в Латвию Федеральное агентство новостей сообщало 6 августа.

    Как рассказал ФАН лидер движения «За родной язык» Владимир Линдерман, Козырев обвиняется по двум статьям: помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии и организации массовых беспорядков. 

    «Первая статья, принятая два года назад, может очень широко трактоваться и подразумевает этакий как бы полушпионаж — участие в международных форумах соотечественников, заметки в иностранной (российской) прессе и даже в соцсетях, которые «очерняют» Латвию, — поясняет Владимир Линдерман, против которого также возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям.

    — Эту статью сейчас активно пытаются утвердить на практике, как в случае с правозащитником Александром Гапоненко. А вторая статья у Козырева, как и у меня, — якобы за организацию беспорядков, возможно, за какие-то отдельные его фразы, надерганные из выступлений на митингах и пикетах».

    К слову, за организацию массовых беспорядков по латвийским законам могут дать 12 лет лишения свободы. Однако выходит, что для определения русского активиста в тюрьму на время следствия у Полиции безопасности не хватило аргументов для суда.

    Козырева освободили сегодня утром. Он сразу отправился в институт травматологии, так как при задержании его швырнули на асфальт и повредили спину. А при обыске были изъяты компьютер и телефон.

    Федеральное агентство новостей/Русский союз Латвии, Дмитрий Жилин

    Илья Козырев 17 мая 2018 выступает на пикете у стен Рижского централа за свободу соратников — Александра Гапоненко и Владимира Линдермана. Если Линдермана после 13 дней заключения выпустили, то Гапоненко уже 4-й месяц находится в тюрьме.

    Ряд уголовных дел возбуждены сейчас и против нескольких активистов Русского союза Латвии. А 64-летнего профессора экономики Александра Гапоненко, человека с больным сердцем, продолжают держать в Рижской центральной тюрьме уже четвертый месяц, официально так и не предъявив общественности конкретные факты, в чем обвиняется правозащитник, и объясняя все государственной тайной.

    Не потому ли всего лишь 6% жителей Латвии, по данным латвийского исследовательского центра SKDS, уверены, что права человека в стране полностью соблюдаются?

    Автор: Карен Маркарян из Риги специально для ФАН
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