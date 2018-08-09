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Политика
Порошенко пообещал крымским татарам бороться за их права в «украинском Крыму»
Общество
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    Порошенко пообещал крымским татарам бороться за их права в «украинском Крыму»

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    Порошенко пообещал крымским татарам бороться за их права в «украинском Крыму»

    Киев, 9 августа. Киев продолжает борьбу за права и свободы крымско-татарского народа, заявил президент Украины Петр Порошенко. Об этом он написал в Twitter.

    По словам украинского лидера, Киев намерен приблизить тот день, когда татары будут развивать и «лелеять уникальные традиции своих предков» в «украинском Крыму».

    Ранее крымские татары заявили, что у президента Украины Петр Порошенко нет права рассуждать об их национальном флаге. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров поправил украинского лидера, который сказал, что крымско-татарский флаг является символом права жить «в украинском Крыму», напомнив Порошенко о российской юрисдикции над территорией полуострова.

    Напомним, Крым вошел в состав России демократическим путем в результате референдума, прошедшего в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной Россией территорией.

    Автор: Алия Садыкова
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