Порошенко пообещал крымским татарам бороться за их права в «украинском Крыму»

Киев, 9 августа. Киев продолжает борьбу за права и свободы крымско-татарского народа, заявил президент Украины Петр Порошенко. Об этом он написал в Twitter.

По словам украинского лидера, Киев намерен приблизить тот день, когда татары будут развивать и «лелеять уникальные традиции своих предков» в «украинском Крыму».

Україна продовжує боротьбу за деокупацію Криму, за права і свободи кримськотатарського народу.



Ми робимо все, щоб наблизити той час, коли корінний народ - кримські татари - надалі плекатимуть унікальні традиції своїх предків у вільному українському Криму. #КримЦеУкраїна — Петро Порошенко (@poroshenko) August 9, 2018

Ранее крымские татары заявили, что у президента Украины Петр Порошенко нет права рассуждать об их национальном флаге. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров поправил украинского лидера, который сказал, что крымско-татарский флаг является символом права жить «в украинском Крыму», напомнив Порошенко о российской юрисдикции над территорией полуострова.

Напомним, Крым вошел в состав России демократическим путем в результате референдума, прошедшего в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной Россией территорией.