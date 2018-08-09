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Названа причина смерти звезды фильмов о Супермене
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    Названа причина смерти звезды фильмов о Супермене

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    Названа причина смерти звезды фильмов о Супермене

    Хелена (Монтана, США), 9 августа. Причиной смерти канадско-американской актрисы Марго Киддер, скончавшейся 13 мая текущего года, стала передозировка наркотическими препаратами. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на ее дочь Мэгги МакГуэйн.

    Отмечается, что 69-летнюю артистку обнаружили в бессознательном состоянии в собственном доме в штате Монтана. Тогда представитель актрисы заявил, что Киддер скончалась во сне.

    Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что Киддер «скончалась в результате передозировки наркотиками».

    Отмечается, что в течение последних лет актриса страдала от психических заболеваний.

    Киддер известна телезрителям по роли корреспондента Лоис Лейн в серии фильмов о Супермене.

    Автор: Дана Балан
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