Названа причина смерти звезды фильмов о Супермене

Хелена (Монтана, США), 9 августа. Причиной смерти канадско-американской актрисы Марго Киддер, скончавшейся 13 мая текущего года, стала передозировка наркотическими препаратами. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на ее дочь Мэгги МакГуэйн.

Отмечается, что 69-летнюю артистку обнаружили в бессознательном состоянии в собственном доме в штате Монтана. Тогда представитель актрисы заявил, что Киддер скончалась во сне.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что Киддер «скончалась в результате передозировки наркотиками».

Отмечается, что в течение последних лет актриса страдала от психических заболеваний.

Киддер известна телезрителям по роли корреспондента Лоис Лейн в серии фильмов о Супермене.