Страховщики предложили делать ремонт по ОСАГО старыми запчастями

Москва, 8 августа. Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что союз планирует предложить изменения в закон об ОСАГО. Страховщики хотят использовать б/у запчасти для ремонта.

В апреле 2017 года в России вступил в силу закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО в виде ремонта машины с использованием новых запчастей. Автосервис должен находиться не далее чем в 50 км от места аварии или места жительства потерпевшей стороны.

По словам Евгения Уфимцева, страховщики пытаются найти новые запчасти для ремонта по ОСАГО, но это невыгодно ни СТО, ни страховой компании. Получается, что на СТО готовы ремонтировать только относительно новые машины. РСА надеется, что в поправки к закону можно включить пункт о запчастях.

Страховщики хотят принимать решение о ремонте без согласования с владельцем пострадавшего в ДТП автомобиля. Уфимцев добавил, что сейчас эта идея обсуждается на экспертном уровне, она должна быть согласована в Центробанке.