Донбасс: Красный Крест отправил в ДНР и ЛНР семь машин гуманитарной помощи

Киев, 9 августа. Миссия Международного комитета Красного Креста отправила в Донбасс более 100 тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказали в пресс-службе государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что семь грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста прошли контрольный пункт «Новотроицкое» и направились в Донбасс.

Колонна везет строительные материалы, медицинские и гигиенические наборы. Общий вес гуманитарного груза 103,5 тонны.

Напомним, Россия доставляет гуманитарную помощь ЛНР и ДНР на постоянной основе.

Киев начал военную операцию против республик Донбасса в апреле 2014 года, когда ЛНР и ДНР заявили о своей независимости из-за государственного переворота на Украине. По данным Организации Объединенных Нацией, за время конфликта в Донбассе погибли 10 тысяч человек.