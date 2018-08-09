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Донбасс: Красный Крест отправил в ДНР и ЛНР семь машин гуманитарной помощи
Общество
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    Донбасс: Красный Крест отправил в ДНР и ЛНР семь машин гуманитарной помощи

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    Донбасс: Красный Крест отправил в ДНР и ЛНР семь машин гуманитарной помощи

    Киев, 9 августа. Миссия Международного комитета Красного Креста отправила в Донбасс более 100 тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказали в пресс-службе государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что семь грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста прошли контрольный пункт «Новотроицкое» и направились в Донбасс.

    Колонна везет строительные материалы, медицинские и гигиенические наборы. Общий вес гуманитарного груза 103,5 тонны.

    Напомним, Россия доставляет гуманитарную помощь ЛНР и ДНР на постоянной основе.

    Киев начал военную операцию против республик Донбасса в апреле 2014 года, когда ЛНР и ДНР заявили о своей независимости из-за государственного переворота на Украине. По данным Организации Объединенных Нацией, за время конфликта в Донбассе погибли 10 тысяч человек.

    Донбасс: Красный Крест отправил в ДНР и ЛНР семь машин гуманитарной помощи

    Автор: Алия Садыкова
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