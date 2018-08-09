Меню
Россия
В Госдуме РФ предложили скрыть прилавки с алкоголем от покупателей
Общество
Простуженным детям россиян запретят ходить в школы и детские сады
Следующая новость
Загрузка...

    В Госдуме РФ предложили скрыть прилавки с алкоголем от покупателей

    444

    В Госдуме РФ предложили скрыть прилавки с алкоголем от покупателей

    Москва, 9 августа. В Государственной думе России предложили скрыть в магазинах от покупателей прилавки с алкоголем, как это было сделано с табачной продукцией.

    С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль. Он убежден, что доступность спиртного в магазинах страны демонстрирует плохой пример детям, а также провоцирует граждан на покупку вредной для здоровья продукции. По его мнению, если выделить под алкоголь отдельный зал, то покупатель с ребенком туда не пойдет. 

    «Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия — либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы, — приводит его слова РИА Новости. — Не хотят так — пусть торгуют в алкомаркетах».

    Он напомнил, что от чрезмерного употребления алкоголя в России ежегодно умирают сотни человек. По мнению Огуля, эта мера не нанесет никакого ущерба малому и среднему бизнесу.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.