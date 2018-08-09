В Госдуме РФ предложили скрыть прилавки с алкоголем от покупателей

Москва, 9 августа. В Государственной думе России предложили скрыть в магазинах от покупателей прилавки с алкоголем, как это было сделано с табачной продукцией.

С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль. Он убежден, что доступность спиртного в магазинах страны демонстрирует плохой пример детям, а также провоцирует граждан на покупку вредной для здоровья продукции. По его мнению, если выделить под алкоголь отдельный зал, то покупатель с ребенком туда не пойдет.

«Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия — либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы, — приводит его слова РИА Новости. — Не хотят так — пусть торгуют в алкомаркетах».

Он напомнил, что от чрезмерного употребления алкоголя в России ежегодно умирают сотни человек. По мнению Огуля, эта мера не нанесет никакого ущерба малому и среднему бизнесу.