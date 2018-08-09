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СК России предъявил обвинение конвоирам из-за перестрелки «банды ГТА» в Мособлсуде
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    СК России предъявил обвинение конвоирам из-за перестрелки «банды ГТА» в Мособлсуде

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    СК России предъявил обвинение конвоирам из-за перестрелки «банды ГТА» в Мособлсуде

    Москва, 9 августа. Следственный комитет России предъявил обвинения по уголовному делу о перестрелке в Московском областном суде в августе прошлого года с фигурантами дела «банды ГТА» одному из подсудимых, а также четверым полицейским, ответственным за охрану. Об этом сообщила в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    По ее словам, следственные действия по уголовным делам, возбужденным в связи с попыткой побега «банды ГТА» и их нападением на сотрудников правоохранительных органов в Мособлсуде, окончены.

    Участнику банды Хазратхону Додохонову вменяется кража оружия и боевых припасов, побег из-под стражи и нападение на сотрудников правоохранительных органов.

    Помимо этого, обвинение в халатности предъявлено начальнику роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, заместителю командира взвода, а также двум сотрудникам полиции, передает ТАСС.

    На данный момент обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела, заявила Петренко.

    По данным следствия, обвиняемые в нарушение действующих регламентов и нормативных актов не смогли обеспечить надлежащую охрану подсудимых, а также меры, достаточные для недопущения их побега из-под конвоя.

    СК России предъявил обвинение конвоирам из-за перестрелки «банды ГТА» в Мособлсуде

    Напомним, 1 августа прошлого года пятеро подсудимых напали в лифте в здании Мособлсуда на двух конвоиров, сбили их с ног, отобрали оружие и пытались сбежать. При этом участники «банды ГТА» открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате перестрелки ранения получил сотрудник Росгвардии, трое нападавших были нейтрализованы, двое ранены, один из них затем скончался в медицинском учреждении.

    Конвоиры в лифте успели нажать тревожную кнопку, вызвав ОМОН, который нейтрализовал нападавших.

    Автор: Дана Балан
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