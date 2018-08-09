Подавляют волю, забирают деньги: жертвами схемы «Красота в кредит» стали десятки тысяч женщин

В эту клинику на Новослободской москвичка Виктория Коган пришла вместе с мужем и детьми. Многодетная мать требует вернуть деньги за не оказанные медицинские услуги. Претензию у москвички приняли и сказали ждать решения руководства.

«В течение 10 рабочих дней вы получите ответ», — сообщил семье сотрудник по урегулированию конфликтов Андрей Асметкин.

Все началось, когда Виктории позвонили сотрудники клиники и пригласили пройти бесплатное обследование. На первом приеме девушки в халатах вынесли вердикт: лишний вес, больное сердце. Лечение обойдется в 300 тысяч рублей. Шокированная пациентка уже собралась уходить, но тут «врачи» пустили в ход тяжелую артиллерию.

«Они мне не давали уйти, это было в таком закрытом кабинете, — вспоминает Виктория в беседе с журналистом Федерального агентства новостей. — Меня убеждали: «Посмотрите на результаты обследования, как все страшно. Вы понимаете, что вы сейчас отказом убиваете не только себя, но и будущее своих детей? Как они будут без мамы?» Я уже сижу вся в слезах и говорю: «Но у меня нет таких денег». Они говорят: «Мы оформим вам кредит».

Кредит Виктории оказался не по силам, и тогда медики предложили рассрочку. Целый час женщину запугивали, и, не давая вчитаться в бумаги, заставили подписать договор. Придя домой, женщина поняла, что попала на кредит под 30% процентов на сумму 80 тысяч рублей. Виктория решила довериться людям в халатах и пройти назначенный курс лечения. Однако вскоре ее ждали новые сюрпризы.

«Я прихожу к этому диетологу, довольно некрасиво она со мной разговаривает, с такими наездами типа: «Вот, вы питаетесь всякой ерундой». Я говорю: «Хорошо, давайте, расскажите, как надо». И пошли такие банальные вещи, типа, не надо сахар, не надо мучное, надо пять раз в день дробно. У меня не взяли ни кровь, ни гормоны, ничего больше, только кусочек волос, — растерянно улыбается многодетная мама. — Я пришла к ним на фитнес-занятия. Через три занятия туда пришла только я. Я вижу, что она делает не то, что было раньше. Я говорю: «А не важно?» Она говорит: «Вообще не важно, что мы тут делаем».

Оказалось, таких женщин как Виктория, по всей стране десятки тысяч. Клиентов заманивают громкими предложениями, навязывают услуги, затем забирают деньги и оставляют ни с чем.

«Речь идет о сочетании гипнотических методик и методов нейролингвистического программирования, — рассказал корреспонденту ФАН кандидат юридических наук, эксперт движения «За права заемщиков» ОНФ Михаил Алексеев. — То есть подавление воли, манипуляция».

Такие салоны красоты и медицинские центры наживают недовольных клиентов и не боятся судов, которые встают на сторону потребителей. Когда сумма взысканий доходит до миллионов, компании внезапно исчезают, а на их месте открываются новые. Похожий случай произошел зимой в Волгограде. По словам юриста, за полгода жертвами компании стали тысячи людей. Ущерб превышает сто миллионов рублей.

«Каков масштаб рынка в Москве, остается кратно умножать… — предполагает Михаил Алексеев. — Очевидно, что такой рынок и ниша — реально на миллиарды рублей.

Вернуть деньги можно, говорит юрист. Для этого нужно обратиться в организацию за расторжением договора. Если компания спустя 10 дней не вернет сумму, нужно идти в суд.

«Необходимо писать претензию, обращаться в органы Роспотребнадзора, необходимо обращаться в суд. Эти механизмы, они доступны. Не всегда за это нужно кому-то что-то еще платить, — разъяснил эксперт.

Схема «Красота в кредит» достойна пристального внимания правоохранителей, считает юрист. Найти управу на коммерсантов можно. Для этого даже не нужно запрещать кредитование вне стен банка.