Меню
Экономика
«Новатэк» с опережением графика запустила вторую очередь «Ямала СПГ»‍
Общество
Простуженным детям россиян запретят ходить в школы и детские сады
Следующая новость
Загрузка...

    «Новатэк» с опережением графика запустила вторую очередь «Ямала СПГ»‍

    76

    «Новатэк» с опережением графика запустила вторую очередь «Ямала СПГ»‍

    Москва, 9 августа. Российская газовая компания «Новатэк» запускает вторую очередь завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ». Как сообщает компания, 9 августа состоится отгрузка первой партии СПГ. 

    Руководитель компании Леонид Михельсон заявил весной 2018 года, что вторая очередь будет запущена этой осенью. В итоге запуск состоялся со значительным опережением. «Ямал СПГ» является первым заводом «Новатэк» по сжижению газа, компания владеет 50,1% акций. 

    Проект реализуется на полуострове Ямал, планируется запуск трех технологических очередей по 5,5 млн тонн СПГ и четвертой линии на 0,9 млн тонн. Последнюю линию могут реализовать к концу следующего года.

    В декабре 2017 года глава государства Владимир Путин лично встретился с сотрудниками «Ямал СПГ». Здесь он проинспектировал строительство второй и третьей очереди завода.

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.