«Новатэк» с опережением графика запустила вторую очередь «Ямала СПГ»‍

Москва, 9 августа. Российская газовая компания «Новатэк» запускает вторую очередь завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ». Как сообщает компания, 9 августа состоится отгрузка первой партии СПГ.

Руководитель компании Леонид Михельсон заявил весной 2018 года, что вторая очередь будет запущена этой осенью. В итоге запуск состоялся со значительным опережением. «Ямал СПГ» является первым заводом «Новатэк» по сжижению газа, компания владеет 50,1% акций.

Проект реализуется на полуострове Ямал, планируется запуск трех технологических очередей по 5,5 млн тонн СПГ и четвертой линии на 0,9 млн тонн. Последнюю линию могут реализовать к концу следующего года.

В декабре 2017 года глава государства Владимир Путин лично встретился с сотрудниками «Ямал СПГ». Здесь он проинспектировал строительство второй и третьей очереди завода.