Россиянин погиб в тайском лесу при невыясненных обстоятельствах

Москва, 9 августа. Тело 58-летнего россиянина было обнаружено в лесу в тайской провинции Удонтхани, мужчина погиб при невыясненных обстоятельствах, сообщил в четверг консул РФ в Таиланде Владимир Пронин.

Он уточнил, что погибший Владимир Ф. 1960 года рождения проживал в Салехарде. По словам Пронина, по фотографиям его опознали сын и дочь.

«В настоящий момент консульский отдел посольства РФ в Таиланде занимается выяснением обстоятельств гибели россиянина», — добавил Пронин в беседе с ТАСС.

По данным местной полиции, тело россиянина находилось в лесу более двух недель. Правоохранители считают, что мужчина мог свести счеты с жизнью, однако родственники с такой версией не согласны. Они утверждают, что у погибшего было много планов.

Как передавало издание «ФедералПресс», при мужчине были обнаружены ключ от комнаты, которую он арендовал на острове Самуи, а также просроченный загранпаспорт с просроченной визой. По словам местных жителей, на месте, где был обнаружен труп, ранее проживали двое бродяг – мужчина и женщина.