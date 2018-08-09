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Россиянин погиб в тайском лесу при невыясненных обстоятельствах
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    Россиянин погиб в тайском лесу при невыясненных обстоятельствах

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    Россиянин погиб в тайском лесу при невыясненных обстоятельствах

    Москва, 9 августа. Тело 58-летнего россиянина было обнаружено в лесу в тайской провинции Удонтхани, мужчина погиб при невыясненных обстоятельствах, сообщил в четверг консул РФ в Таиланде Владимир Пронин.

    Он уточнил, что погибший Владимир Ф. 1960 года рождения проживал в Салехарде. По словам Пронина, по фотографиям его опознали сын и дочь.

    «В настоящий момент консульский отдел посольства РФ в Таиланде занимается выяснением обстоятельств гибели россиянина», — добавил Пронин в беседе с ТАСС.

    По данным местной полиции, тело россиянина находилось в лесу более двух недель. Правоохранители считают, что мужчина мог свести счеты с жизнью, однако родственники с такой версией не согласны. Они утверждают, что у погибшего было много планов.

    Как передавало издание «ФедералПресс», при мужчине были обнаружены ключ от комнаты, которую он арендовал на острове Самуи, а также просроченный загранпаспорт с просроченной визой. По словам местных жителей, на месте, где был обнаружен труп, ранее проживали двое бродяг – мужчина и женщина.

    Автор: Василий Котов
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