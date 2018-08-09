«Охрана не сдвинулась с места»: избитый в московском караоке-клубе актер Насери рассказал подробности драки

Москва, 8 августа. Пострадавший в результате драки 5 августа в московском караоке-баре французский актер Сами Насери рассказал, из-за чего произошла потасовка.

В заведении находилась группа русскоговорящих людей. Они заплатили руководству бара, чтобы петь вне очереди. По словам Насери, до его компании очередь не дошла, даже спустя исполнения 20 песен. После этого актер и его спутник решили покинуть караоке-клуб. При этом представители другой компании последовали за ним, а один из русскоговорящих набросился на брата актера, а потом избили самого Сами Насери.

Как передает агентство Sputnik, Насери также уточнил, что пока его избивали, охрана не сдвинулась с места. Он подчеркнул, что охрана заведения вышла из бара, но вмешиваться в конфликт не стала. При этом Насери добавил, что хорошо знает культуру таких заведений и его нигде не заставляли платить за песни.