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Общество
Заммэра Оренбурга предъявили обвинение в получении взятки в размере 2 млн рублей
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    Заммэра Оренбурга предъявили обвинение в получении взятки в размере 2 млн рублей

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    Заммэра Оренбурга предъявили обвинение в получении взятки в размере 2 млн рублей

    Москва, 9 августа. Следователи предъявили обвинение в получении взятки в размере два миллиона рублей заместителю мэра Оренбурга Геннадию Борисову, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

    Борисов был задержан с поличным. Генеральный директор вручал ему деньги за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости.

    «Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте», — констатировали представители Следственного комитета.

    По версии следствия, Борисов мог систематически вымогать у представителей строительных компаний деньги за разрешения на строительство, а также за общее покровительство в этой сфере.

    Правоохранители уже провели обыски в администрации города. Как сообщают источники, круг подозреваемых в нарушении закона может расшириться.

    Автор: Катерина Иванова
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