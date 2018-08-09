Заммэра Оренбурга предъявили обвинение в получении взятки в размере 2 млн рублей

Москва, 9 августа. Следователи предъявили обвинение в получении взятки в размере два миллиона рублей заместителю мэра Оренбурга Геннадию Борисову, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Борисов был задержан с поличным. Генеральный директор вручал ему деньги за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости.

«Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте», — констатировали представители Следственного комитета.

По версии следствия, Борисов мог систематически вымогать у представителей строительных компаний деньги за разрешения на строительство, а также за общее покровительство в этой сфере.

Правоохранители уже провели обыски в администрации города. Как сообщают источники, круг подозреваемых в нарушении закона может расшириться.