Меню
Весь мир
Готовившего детей к нападениям в школах мужчину арестовали в США
Общество
Обогнали Пекин: Собянин рассказал о стремительном темпе изменений в Москве
Следующая новость
Загрузка...

    Готовившего детей к нападениям в школах мужчину арестовали в США

    43

    Готовившего детей к нападениям в школах мужчину арестовали в США

    Вашингтон, 9 августа. Житель американского штата Нью-Йорк арестован по подозрению в подготовке детей к нападениям в школах с применением огнестрельного оружия, передает телеканал CBS.

    По информации телеканала, 39-летний Сирадж ибн Ваххадж создал «базу», на которой держал подростков в возрасте от 11 до 15 лет и учил их обращаться с автоматическими штурмовыми винтовками. Мужчина заявил, что готовил детей к совершению атак, подобных тем, которые ранее произошли в школах «Колумбайн» и «Сэнди Хук».

    Как уточнили в местной полиции, дети находились на «базе» в запущенном состоянии. Всего в помещении обнаружили 11 подростков, сообщает «Газета.ру». Правоохранители получили ордер на обыск в связи с пропажей четырехлетнего сына ибн Ваххаджа. Предположительно, останки ребенка были обнаружены на «базе».

    Ибн Ваххадж является сыном радикального исламистского проповедника Сираджа Ваххаджа, который считается одним из инициаторов подрыва Всемирного торгового центра в 1993 году в Нью-Йорке.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.