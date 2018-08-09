Готовившего детей к нападениям в школах мужчину арестовали в США

Вашингтон, 9 августа. Житель американского штата Нью-Йорк арестован по подозрению в подготовке детей к нападениям в школах с применением огнестрельного оружия, передает телеканал CBS.

По информации телеканала, 39-летний Сирадж ибн Ваххадж создал «базу», на которой держал подростков в возрасте от 11 до 15 лет и учил их обращаться с автоматическими штурмовыми винтовками. Мужчина заявил, что готовил детей к совершению атак, подобных тем, которые ранее произошли в школах «Колумбайн» и «Сэнди Хук».

Как уточнили в местной полиции, дети находились на «базе» в запущенном состоянии. Всего в помещении обнаружили 11 подростков, сообщает «Газета.ру». Правоохранители получили ордер на обыск в связи с пропажей четырехлетнего сына ибн Ваххаджа. Предположительно, останки ребенка были обнаружены на «базе».

Ибн Ваххадж является сыном радикального исламистского проповедника Сираджа Ваххаджа, который считается одним из инициаторов подрыва Всемирного торгового центра в 1993 году в Нью-Йорке.