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Минфин скептически отреагировал на новость о возможных санкциях США против госдолга РФ
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    Минфин скептически отреагировал на новость о возможных санкциях США против госдолга РФ

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    Минфин отреагировал на новость о возможных санкциях США против госдолга РФ

    Москва, 9 августа. Российское финансовое ведомство скептически относится к возможности распространения санкций США на госдолг РФ. Эти инициативы и ранее звучали, но так и не были приняты, говорится в комментарии Минфина РФ.

    Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса США законопроект о санкциях против России, в документе в числе прочих указываются санкции против госдолга РФ и госбанков. В Минфине РФ считают, что эти новости болезненны для иностранных держателей облигаций федерального займа.

    В ведомстве считают, что американский истеблишмент пытается надавить на Россию путем подобных инициатив. Однако идеи конгрессменов и ранее не имели развития. Минфин США неоднократно напоминал сенаторам о негативном эффекте для инвесторов в случае принятия инициативы, отметили в российском ведомстве.

    Автор: Юлия Шелковенко
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