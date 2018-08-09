Минфин скептически отреагировал на новость о возможных санкциях США против госдолга РФ

Москва, 9 августа. Российское финансовое ведомство скептически относится к возможности распространения санкций США на госдолг РФ. Эти инициативы и ранее звучали, но так и не были приняты, говорится в комментарии Минфина РФ.

Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса США законопроект о санкциях против России, в документе в числе прочих указываются санкции против госдолга РФ и госбанков. В Минфине РФ считают, что эти новости болезненны для иностранных держателей облигаций федерального займа.

В ведомстве считают, что американский истеблишмент пытается надавить на Россию путем подобных инициатив. Однако идеи конгрессменов и ранее не имели развития. Минфин США неоднократно напоминал сенаторам о негативном эффекте для инвесторов в случае принятия инициативы, отметили в российском ведомстве.