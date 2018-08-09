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Ростовские медики рассказали о состоянии родившей в самолете женщины
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    Ростовские медики рассказали о состоянии родившей в самолете женщины

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    Ростовские медики рассказали о состоянии родившей в самолете женщины

    Санкт-Петербург, 9 августа. Состояние женщины, родившей на борту пассажирского лайнера Симферополь — Санкт-Петербург, и ребенка стабильное, ростовские медики проводят все необходимые диагностические мероприятия. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения Ростовской области.

    «Женщина и ребенок были доставлены из аэропорта в роддом города Новочеркасска», — отметил представитель регионального ведомства.

    Собеседник подчеркнул, что состояние обоих оценивается как стабильное, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее представитель перевозчика «Россия» сообщил, что одна из пассажирок самолета, следовавшего рейсом Симферополь — Санкт-Петербург, пожаловалась на недомогание.

    Уточняется, что причиной плохого самочувствия женщины оказались начавшиеся роды.

    Автор: Дана Балан
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