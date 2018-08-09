Россия настаивает на проведении расследования «дела Скрипалей» после «драконовских» санкций США

Москва, 9 августа. Россия настаивает на необходимости провести расследование после принятия США новых «драконовских» санкций в отношении Москвы в связи с так называемым «делом Скрипалей». Об этом говорится в комментарии, опубликованном посольством РФ в США.

«Мы неизменно выступаем за открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери и наказание виновных», — подчеркнули дипломаты.

О введении новых ограничительных мер американские власти оповестили диппредставительство в четверг. В ответ Москва потребовала придать огласке данные о расследовании инцидента в Солсбери, назвав новые санкции США «драконовскими». Однако Вашингтон на предложение российской стороны не ответил.

США заявили, что якобы располагают «достаточным объемом информации», чтобы сделать вывод о якобы причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.

Скрипали были обнаружены у одного из торговых центров в Солсбери в бессознательном состоянии в марте. Лондон голословно обвинил в причастности к инциденту Москву, при этом британская сторона не представила доказательств и не согласилась на совместное с Россией расследование инцидента.

Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к произошедшему в Солсбери. Россия считает обвинения Британии провокацией. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал их «игрой на русофобском поле».