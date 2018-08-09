Рост цен и мировой дефицит: эксперты рассказали о последствиях санкций США против «Русала»

Лондон, 9 августа. Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов может подскочить до трех тысяч долларов за одну тонну, если власти США до октября не снимут санкции против «Русала». Об этом говорится в аналитическом отчете Fitch и консалтинговой компании CRU.

Отмечается, что из-за ограничительных мер Вашингтона против России, рынок может столкнуться с длительным дефицитом металла. Специалисты уточнили, что из-за санкций производство алюминия компанией «Русал» может снизиться на фоне сокращения поставок глинозема. За этим последует рост цен на металл на Лондонской бирже металлов.

Как пишет ТАСС, она может составить до трех тысяч долларов за одну тонну. Эксперты также опубликовали второй сценарий развития ситуации, когда «Русал» «получает приемлемое решение» от Вашингтона. Тогда рынок нормализуется к началу 2019 года.

Напомним, российская компания попала под санкции Соединенных Штатов Америки 6 апреля 2018 года вместе с другими компаниями, связанными с Олегом Дерипаской.