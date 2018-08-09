В России нарушителей антитабачного законодательства оштрафовали на 70 млн рублей

Москва, 9 августа. Роспотребнадзор сообщил, что оштрафовал более пяти тысяч нарушителей антитабачного законодательства за первые шесть месяцев 2018 года. Общая сумма штрафов составила 70 млн рублей.

Сотрудники надзорного ведомства привлекли к административной ответственности 5177 нарушителей закона в области охраны здоровья россиян от воздействия табачного дыма. Среди них 1,5 тысяч граждан, 1,5 тысяч продавцов табачной продукции, 1,4 тысячи юрлиц и 663 предпринимателя.

Отмечается, что с ноября 2013 года к ответственности привлекли порядка 70 тысяч нарушителей. Согласно закону запрещается продажа сигарет в киосках, в магазинах должны быть демонтированы витрины с табачной продукцией, введены запреты на курение в образовательных и медицинских учреждениях.