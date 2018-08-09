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США планируют развернуть сенсоры ПРО в космосе
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    США планируют развернуть сенсоры ПРО в космосе

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    США планируют развернуть сенсоры ПРО в космосе

    Вашингтон, 9 августа. Вашингтон планирует добиться развертывания в космическом пространстве сенсоров и других элементов систем ПРО. Как пишет журнал Defense News со ссылкой на слова директора Агентства по ПРО генерала-лейтенанта Сэма Гривза, США предстоит согласовать много требований по процедуре поставок и развитию космических технологий.

    Однако, по данным Гривза, основным фактом является то, Америке «необходимо развернуть сенсоры в космосе». Политик уточнил, что этот проект специалисты «рассматривают всерьез» и он получает необходимую поддержку.

    Как рассказал директор на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в Хантсвилле, Вашингтон намерен добиться развертывания ПРО в космосе.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил создать Космические силы в качестве полноценного вида Вооруженных мил страны.

    США планируют развернуть сенсоры ПРО в космосе

    Автор: Алия Садыкова
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