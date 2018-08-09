США планируют развернуть сенсоры ПРО в космосе

Вашингтон, 9 августа. Вашингтон планирует добиться развертывания в космическом пространстве сенсоров и других элементов систем ПРО. Как пишет журнал Defense News со ссылкой на слова директора Агентства по ПРО генерала-лейтенанта Сэма Гривза, США предстоит согласовать много требований по процедуре поставок и развитию космических технологий.

Однако, по данным Гривза, основным фактом является то, Америке «необходимо развернуть сенсоры в космосе». Политик уточнил, что этот проект специалисты «рассматривают всерьез» и он получает необходимую поддержку.

Как рассказал директор на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в Хантсвилле, Вашингтон намерен добиться развертывания ПРО в космосе.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил создать Космические силы в качестве полноценного вида Вооруженных мил страны.