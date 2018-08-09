Новичок ЦСКА Питерс рассказал о своих целях на сезон

Москва, 9 августа. Главным приобретением баскетбольного ЦСКА в летнее трансферное окно стал 23-летний форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации — «Финикс Санз» — Алек Питерс.

По словам баскетболиста, за сезон в стане красно-синих он хочет добиться прогресса.

«Хочу внести вклад в развитие команды и выиграть как можно больше игр. В командном плане я не готов довольствоваться чем-то меньшим, чем титулы в Евролиге и Единой лиге», — признался игрок.

Питерс отметил, что ему приятно смотреть матчи престижнейшего клубного турнира Европы — Евролиги, поскольку в них много динамики, плотная оборона и звездные игроки.

Новичок армейцев уверен, что его ждет интересное испытание, пишут «Известия».

«Что касается тренера (греческий специалист Димитрис Итудис — Прим.ФАН), пока мы только обсудили некоторые вопросы по специфике игры команды, по моим ожиданиям, по возможностям моих партнеров», — заявил Питерс.

Ранее стало известно, что боссы красно-синих подписали соглашение с Джоэлем Боломбоем.