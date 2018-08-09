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Эквадор ввел режим ЧП из-за массового притока венесуэльских беженцев
Общество
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    Эквадор ввел режим ЧП из-за массового притока венесуэльских беженцев

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    Эквадор ввел режим ЧП из-за массового притока венесуэльских беженцев

    Кито, 9 августа. Власти Эквадора ввели режим чрезвычайного положения в трех провинциях страны в связи притоком мигрантов из Венесуэлы.

    Заявление об этом было опубликовано в среду на сайте эквадорского МИД. Отмечается, что особо остро проблема стоит в столичной провинции Пичинча. Беженцев также много в провинциях Карчи и Эль-Оро, граничащих с Колумбией и Перу соответственно.

    Режим чрезвычайного положения был введен на весь август, он может быть продлен по истечении срока. В районы с опасной обстановкой Кито направит дополнительные силы миграционного контроля, медиков, психологов и социальных работников. Также международные организации готовы предоставить продовольствие, воду, палатки и предметы первой необходимости.

    Напомним, ежедневно в Эквадор приезжают около 4,2 тысячи беженцев из Венесуэлы из-за социально-экономического кризиса в своей стране.

    Эквадор ввел режим ЧП из-за массового притока венесуэльских беженцев

    Автор: Алия Садыкова
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