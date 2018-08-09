Эквадор ввел режим ЧП из-за массового притока венесуэльских беженцев

Кито, 9 августа. Власти Эквадора ввели режим чрезвычайного положения в трех провинциях страны в связи притоком мигрантов из Венесуэлы.

Заявление об этом было опубликовано в среду на сайте эквадорского МИД. Отмечается, что особо остро проблема стоит в столичной провинции Пичинча. Беженцев также много в провинциях Карчи и Эль-Оро, граничащих с Колумбией и Перу соответственно.

Режим чрезвычайного положения был введен на весь август, он может быть продлен по истечении срока. В районы с опасной обстановкой Кито направит дополнительные силы миграционного контроля, медиков, психологов и социальных работников. Также международные организации готовы предоставить продовольствие, воду, палатки и предметы первой необходимости.

Напомним, ежедневно в Эквадор приезжают около 4,2 тысячи беженцев из Венесуэлы из-за социально-экономического кризиса в своей стране.